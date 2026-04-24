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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至22.83元，預估目標價為244.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.2元上修至22.83元，其中最高估值30.73元，最低估值13.85元，預估目標價為244.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值30.73(30.73)25.6623.7429.4
最低值13.85(12.87)12.389.9429.4
平均值22(21.4)18.9417.7629.4
中位數22.83(20.2)17.6218.0229.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,737.43億1,600.00億1,506.91億
最低值1,301.97億1,220.68億1,323.69億
平均值1,500.57億1,420.09億1,408.60億
中位數1,480.85億1,424.07億1,397.10億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.2428.1223.6310.0813.22
營業收入1,197.77億1,774.11億1,484.60億1,385.17億1,325.42億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMPC

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