鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至22.83元，預估目標價為244.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.2元上修至22.83元，其中最高估值30.73元，最低估值13.85元，預估目標價為244.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|30.73(30.73)
|25.66
|23.74
|29.4
|最低值
|13.85(12.87)
|12.38
|9.94
|29.4
|平均值
|22(21.4)
|18.94
|17.76
|29.4
|中位數
|22.83(20.2)
|17.62
|18.02
|29.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,737.43億
|1,600.00億
|1,506.91億
|最低值
|1,301.97億
|1,220.68億
|1,323.69億
|平均值
|1,500.57億
|1,420.09億
|1,408.60億
|中位數
|1,480.85億
|1,424.07億
|1,397.10億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.24
|28.12
|23.63
|10.08
|13.22
|營業收入
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.60億
|1,385.17億
|1,325.42億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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