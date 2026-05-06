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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對超微電腦(SMCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.18元上修至2.33元，其中最高估值2.65元，最低估值2.1元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.65(2.4)
|4
|4.5
|3.47
|最低值
|2.1(2.1)
|2.35
|2.8
|3.47
|平均值
|2.37(2.22)
|3.13
|3.62
|3.47
|中位數
|2.33(2.18)
|3.05
|3.55
|3.47
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|431.96億
|610.00億
|650.95億
|598.24億
|最低值
|369.24億
|450.71億
|517.33億
|598.24億
|平均值
|401.53億
|502.62億
|577.51億
|598.24億
|中位數
|399.51億
|494.59億
|555.17億
|598.24億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.21
|0.53
|1.14
|1.92
|1.68
|營業收入
|35.57億
|51.96億
|71.23億
|149.89億
|219.72億
詳細資訊請看美股內頁：
超微電腦(SMCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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