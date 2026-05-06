鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sterling Infrastructure Inc(STRL-US)EPS預估上修至16.22元，預估目標價為690.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Sterling Infrastructure Inc(STRL-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.75元上修至16.22元，其中最高估值18.8元，最低估值13.46元，預估目標價為690.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.8(14)
|25.54
|20.76
|25.32
|最低值
|13.46(13.46)
|14.71
|20.76
|25.32
|平均值
|16.2(13.73)
|19.59
|20.76
|25.32
|中位數
|16.22(13.75)
|19.31
|20.76
|25.32
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|38.94億
|49.49億
|43.18億
|50.14億
|最低值
|30.58億
|32.92億
|43.18億
|50.14億
|平均值
|34.79億
|40.42億
|43.18億
|50.14億
|中位數
|37.01億
|41.60億
|43.18億
|50.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.15
|3.48
|4.44
|8.27
|9.38
|營業收入
|15.82億
|17.69億
|19.72億
|21.16億
|24.90億
詳細資訊請看美股內頁：
Sterling Infrastructure Inc(STRL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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