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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sterling Infrastructure Inc(STRL-US)EPS預估上修至16.22元，預估目標價為690.00元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Sterling Infrastructure Inc(STRL-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.75元上修至16.22元，其中最高估值18.8元，最低估值13.46元，預估目標價為690.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.8(14)25.5420.7625.32
最低值13.46(13.46)14.7120.7625.32
平均值16.2(13.73)19.5920.7625.32
中位數16.22(13.75)19.3120.7625.32

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值38.94億49.49億43.18億50.14億
最低值30.58億32.92億43.18億50.14億
平均值34.79億40.42億43.18億50.14億
中位數37.01億41.60億43.18億50.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.153.484.448.279.38
營業收入15.82億17.69億19.72億21.16億24.90億

詳細資訊請看美股內頁：
Sterling Infrastructure Inc(STRL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSTRL

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