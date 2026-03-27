鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-27 13:16

台灣純網銀國家隊將來銀行開業即將屆滿 4 周年，董事長郭水義與總經理張恭賀今 (27) 日向外界暢談營運現況與未來願景。郭水義強調，將來銀行已完成「打地基」階段，正進入快速「蓋房子」的成長期，今年將秉持「調結構、擴規模、拉利差」三大策略，目標在 2027 年實現轉虧為盈，待營運穩定後，不排除尋求董事會支持，朝 IPO 方向邁進，進一步利用資本市場的力量開創金融科技大將來。

將來銀行展現出穩健的營運與增長動能，截至 2026 年 1 月底，客戶數已達約 55 萬戶；存款餘額約 578 億元；放款餘額約 405 億元。受益於四大產品線齊備，2025 年成長動能顯著，客戶淨增加戶數為前一年度逾 3 倍，存款餘額淨增額為近 1.5 倍，放款餘額淨增額為 1.7 倍。

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打造一站式金融 九大服務一個 APP 搞定

郭水義指出，為了讓金融服務更具競爭力，將來銀行已建構出「九大服務」體系，包括個人信貸、房貸、聯合貸款、存款、外匯、支付、轉帳、保險代理與投資理財。他強調，未來的金融競爭在於「一站式金融」的便利性，客戶只要透過一個 APP，就能完成從借貸、支付到投資的所有需求。

張恭賀補充，目前的客戶群特別青睞「優惠利率」與「數位效率」，為了吸引年輕世代，將來銀行推動「投資碎股化」，例如美股交易僅需 30 美元即可參與輝達等科技巨頭的投資。這種低門檻的理財工具，成功拉近了與數位原生世代的距離。

銀行業力拚規模經濟 由虧轉盈是必經之路

談及 2027 年轉盈目標，郭水義指出，今年是關鍵的一年，營運一定「月」來「月」好。他重申將來銀三大核心策略，首先是調結構，持續優化產品組合，讓服務兼具速度、廣度與深度。

第二是擴規模，銀行是規模經濟產業，必須有足夠的營運量能，目前將來銀行存款規模已突破 600 億元。今年也會致力與金管會溝通開發新業務，請外界拭目以待。

第三為拉利差，透過網路銀行低成本優勢，創造存放貸利差，並深耕外匯市場，目標成為「全民喜愛的外匯第一品牌」，搭配手續費優惠回饋用戶。

郭水義表示，將來銀行雖然比其他純網銀同業晚一年開業，但「一年比一年成長」，去年的成長幅度是歷年最高。他打趣地說，「過去談目標傷感情，現在超標有熱情」，今年業務量有望達成倍增目標。

為了提升品牌知名度，將來銀行在屆滿 4 周年之際，邀請羽球天后戴資穎擔任年度品牌大使，透過小戴「勇於挑戰」、「開創性球風」，及「深具全民影響力」的三大特質，以「勇敢跨步」為題，為將來純網銀一站式金融服務平台代言。

外界關注未來是否考慮面向資本市場？郭水義坦言，銀行經營是長跑，初期在資訊系統、資安及人才上的投資成本極高，從國外案例來看，虧損是必經過程，但憑藉過去在中華電信 20 年的經驗，他深知「網路外部性」與「規模經濟」的重要性。

郭水義有信心地表示，「過去我們在打地基，接下來蓋房子的速度會很快。」在實現 2027 年轉盈目標後，將來銀行不排除規劃 IPO 上市，透過資本市場挹注再次加速成長，為年輕世代打造更完善的金融科技生態圈。