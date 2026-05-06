〈焦點股〉中釉受惠高階晶片封裝題材發酵 量增價揚早早攻上漲停

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-06 11:57

玻陶股中釉 (1809-TW) 受惠玻纖布與銅箔基板價格調漲的供給吃緊題材，加上公司持續切入低介電玻璃與電子級材料，公司目前正開發適用於高階晶片封裝之類晶玻璃陶瓷中介層材料，在題材激勵下，中釉今 (6) 日股價早早就亮燈漲停板，不僅攻上波段新高 34.15 元，成交量也連續 2 天超過 1.6 萬張以上。

中釉受惠高階晶片封裝題材發酵，量增價揚早早攻上漲停版。(圖:shutterstock)

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法人表示，中釉延續先前玻纖布與銅箔基板價格調漲的供給吃緊題材，加上公司切入低介電玻璃與電子級材料、固態電池相關應用的想像空間，成為盤面資金追捧股票。