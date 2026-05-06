盤中速報 - 深證成指上漲349.41點至15456.9599點，漲幅2.31%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間06日10:42，深證成指上漲349.41點（或2.31%），暫報15456.96點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.87%
- 近 1 月：+13.14%
- 近 3 月：+8.28%
- 近 6 月：+14.25%
- 今年以來：+11.7%
焦點個股
國家大基金持股概念領漲+6.68%。其中 江波龍(301308-CN) 上漲 19.26% ; 賽微電子(300456-CN) 上漲 12.42% ; 通富微電(002156-CN) 上漲 10.01% 。
微信小程式概念領漲+5.89%。其中 東方國信(300166-CN) 上漲 19.88% ; 吳通控股(300292-CN) 上漲 1.37% ; 證通電子(002197-CN) 上漲 1.37% 。
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