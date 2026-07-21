A股港股

盤中速報 - 深證成指上漲408.32點至14018.5539點，漲幅3%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間21日11:08，深證成指上漲408.32點（或3%），暫報14018.55點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-6.28%
  • 近 1 月：-15.1%
  • 近 3 月：-9.06%
  • 近 6 月：-3.85%
  • 今年以來：+0.63%

焦點個股


比亞迪概念概念領漲+1.61%。其中 TCL科技(000100-CN) 上漲 1.81% ; 。

草甘膦概念領漲+1.31%。其中 潤豐股份(301035-CN) 上漲 1.37% ; 。


文章標籤

陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指比亞迪概念草甘膦

相關行情

台股首頁我要存股
TCL科技5.07+2.01%
潤豐股份51.6+2.58%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty