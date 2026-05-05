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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰森食品(TSN-US)EPS預估上修至3.99元，預估目標價為72.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對泰森食品(TSN-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.92元上修至3.99元，其中最高估值4.35元，最低估值3.72元，預估目標價為72.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.35(4.2)5.155.856.59
最低值3.72(3.73)3.615.616.59
平均值4(3.9)4.485.746.59
中位數3.99(3.92)4.485.766.59

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值579.78億596.66億598.14億607.14億
最低值524.12億522.04億570.84億607.14億
平均值566.39億571.53億583.50億607.14億
中位數572.08億574.09億581.26億607.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.348.92-1.872.251.33
營業收入470.49億532.82億528.81億533.09億544.41億

詳細資訊請看美股內頁：
泰森食品(TSN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSTSN

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