鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰森食品(TSN-US)EPS預估上修至3.99元，預估目標價為72.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對泰森食品(TSN-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.92元上修至3.99元，其中最高估值4.35元，最低估值3.72元，預估目標價為72.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.35(4.2)
|5.15
|5.85
|6.59
|最低值
|3.72(3.73)
|3.61
|5.61
|6.59
|平均值
|4(3.9)
|4.48
|5.74
|6.59
|中位數
|3.99(3.92)
|4.48
|5.76
|6.59
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|579.78億
|596.66億
|598.14億
|607.14億
|最低值
|524.12億
|522.04億
|570.84億
|607.14億
|平均值
|566.39億
|571.53億
|583.50億
|607.14億
|中位數
|572.08億
|574.09億
|581.26億
|607.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.34
|8.92
|-1.87
|2.25
|1.33
|營業收入
|470.49億
|532.82億
|528.81億
|533.09億
|544.41億
詳細資訊請看美股內頁：
泰森食品(TSN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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