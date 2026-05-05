鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-05 19:24

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (5) 召開法說會，並公布第一季財報，受惠業外 Siltronic 評價利益挹注，帶動獲利較去年同期增加，單季稅後淨利 18.96 億元，季減 14%，年增 30.2%，每股稅後純益 3.97 元。展望後市，董事長徐秀蘭說，由於各項成本上漲，將開始調漲新合約價格。

徐秀蘭指出，第一季為本波景氣週期的底部，持續感受到市場需求增溫，除了 AI 需求續強，部分非 AI 應用需求需求也同步回升，整體市場復甦腳步比預期早，對今年營運樂觀看待。

‌



至於價格方面，徐秀蘭看好，2026 年下半年現貨價格與合約價格趨勢均向上。若是既有合約，價格維持不變；但新合約方面，因全球成本上升、規格更嚴格且更複雜，新合約價格預期將高於目前價格。

其中，環球晶現階段 12 吋產能利用率維持高檔，現貨價格可望上升。8 吋與 6 吋市場也逐漸趨緊，但因尚未滿載，預期價格改善幅度預期較 12 吋溫和。

徐秀蘭也特別點出鎵價近期快速上升，約較 6 個月前接近翻倍；目前仍可取得氮化鎵 (GaN) 製程所需的鎵材料，生產維持穩定，但成本明顯提高，公司持續開發不同國家的多個供應來源，以及適度提高庫存。

環球晶氮化鎵 (GaN) 策略聚焦高效能功率應用，布局資料中心、充電基礎設施與智慧裝置等應用市場，目前 GaN 產能維持滿載，約 30% 擴產已完成，另有約 20% 產能擴充持續推進中。

政府補助方面，環球晶美國子公司除先前已取得之《CHIPS Act》補助外，近期進一步取得先進製造投資稅額抵免 (AMIC) 及其他政府補助，今年第一季已收金額約 3.178 億美元，對公司在美國的長期投資與資本配置具重要財務意義。

義大利廠方面，環球晶目前所取得之政府補助，第一筆款項已完成核准，並已於今年 3 月實際收到近 3,000 萬歐元相關補助，後續階段補助申請亦將按時程依序進行，有助於支持公司長期製造布局與營運穩定。