營收速報 - 聯亞(3081)4月營收3.95億元年增率高達115.38％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為13.00億元，累計年增率103.7%。
最新價為2815元，近5日股價上漲8.07%，相關通信網路類指數上漲10.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1611 張
- 外資買賣超：-273 張
- 投信買賣超：-1602 張
- 自營商買賣超：+264 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|3.95億
|115%
|15%
|26/3
|3.43億
|89%
|18%
|26/2
|2.90億
|91%
|7%
|26/1
|2.71億
|123%
|17%
|25/12
|2.31億
|159%
|10%
|25/11
|2.10億
|147%
|4%
聯亞(3081-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為有線通信機械器材製造業、電子零組件製造業、國際貿易業。研發、設計、生產及銷售下列產品:。1.雷射磊晶片 2.檢光器磊晶片 3.兼營前述產品相關之國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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