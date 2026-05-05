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營收速報 - 聯亞(3081)4月營收3.95億元年增率高達115.38％

鉅亨網新聞中心

聯亞(3081-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣3.95億元，年增率115.38%，月增率15.16%。

今年1-4月累計營收為13.00億元，累計年增率103.7%。

最新價為2815元，近5日股價上漲8.07%，相關通信網路類指數上漲10.05%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1611 張
  • 外資買賣超：-273 張
  • 投信買賣超：-1602 張
  • 自營商買賣超：+264 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 3.95億 115% 15%
26/3 3.43億 89% 18%
26/2 2.90億 91% 7%
26/1 2.71億 123% 17%
25/12 2.31億 159% 10%
25/11 2.10億 147% 4%

聯亞(3081-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為有線通信機械器材製造業、電子零組件製造業、國際貿易業。研發、設計、生產及銷售下列產品:。1.雷射磊晶片 2.檢光器磊晶片 3.兼營前述產品相關之國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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