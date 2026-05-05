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營收速報 - 宏捷科(8086)4月營收4.48億元年增率高達49.39％

鉅亨網新聞中心

宏捷科(8086-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣4.48億元，年增率49.39%，月增率3.7%。

今年1-4月累計營收為16.70億元，累計年增率55.86%。

最新價為154元，近5日股價上漲12.31%，相關半導體類指數上漲7.51%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2877 張
  • 外資買賣超：+2617 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+260 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 4.48億 49% 4%
26/3 4.32億 48% 16%
26/2 3.73億 43% -11%
26/1 4.17億 90% -1%
25/12 4.23億 65% 1%
25/11 4.20億 67% 2%

宏捷科(8086-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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