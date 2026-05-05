營收速報 - 宏捷科(8086)4月營收4.48億元年增率高達49.39％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為16.70億元，累計年增率55.86%。
最新價為154元，近5日股價上漲12.31%，相關半導體類指數上漲7.51%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2877 張
- 外資買賣超：+2617 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+260 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|4.48億
|49%
|4%
|26/3
|4.32億
|48%
|16%
|26/2
|3.73億
|43%
|-11%
|26/1
|4.17億
|90%
|-1%
|25/12
|4.23億
|65%
|1%
|25/11
|4.20億
|67%
|2%
宏捷科(8086-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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