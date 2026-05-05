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營收速報 - 竹陞科技(6739)4月營收1.10億元年增率高達100.21％

鉅亨網新聞中心

竹陞科技(6739-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣1.10億元，年增率100.21%，月增率10.13%。

今年1-4月累計營收為3.95億元，累計年增率94.42%。

最新價為1415元，近5日股價下跌-2.99%，相關其他電子類指數上漲2.62%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-124 張
  • 外資買賣超：-115 張
  • 投信買賣超：-3 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 1.10億 100% 10%
26/3 1.00億 88% 7%
26/2 9,314萬 91% 2%
26/1 9,105萬 99% 3%
25/12 8,813萬 103% 4%
25/11 8,515萬 101% 3%

竹陞科技(6739-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、面板業相關自動化業務。遠端控制及AI系統開發。工業4.0相關系統整合。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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