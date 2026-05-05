營收速報 - 竹陞科技(6739)4月營收1.10億元年增率高達100.21％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為3.95億元，累計年增率94.42%。
最新價為1415元，近5日股價下跌-2.99%，相關其他電子類指數上漲2.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-124 張
- 外資買賣超：-115 張
- 投信買賣超：-3 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|1.10億
|100%
|10%
|26/3
|1.00億
|88%
|7%
|26/2
|9,314萬
|91%
|2%
|26/1
|9,105萬
|99%
|3%
|25/12
|8,813萬
|103%
|4%
|25/11
|8,515萬
|101%
|3%
竹陞科技(6739-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、面板業相關自動化業務。遠端控制及AI系統開發。工業4.0相關系統整合。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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