營收速報 - 台光電(2383)4月營收139.24億元年增率高達93.62％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為469.91億元，累計年增率62.74%。
最新價為4730元，近5日股價上漲0.53%，相關零組件業上漲7.03%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+74 張
- 外資買賣超：-1 張
- 投信買賣超：+50 張
- 自營商買賣超：+25 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|139.24億
|94%
|16%
|26/3
|120.11億
|57%
|18%
|26/2
|101.94億
|45%
|-6%
|26/1
|108.63億
|55%
|25%
|25/12
|87.05億
|36%
|7%
|25/11
|81.29億
|28%
|1%
台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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