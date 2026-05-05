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營收速報 - 台光電(2383)4月營收139.24億元年增率高達93.62％

鉅亨網新聞中心

台光電(2383-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣139.24億元，年增率93.62%，月增率15.93%。

今年1-4月累計營收為469.91億元，累計年增率62.74%。

最新價為4730元，近5日股價上漲0.53%，相關零組件業上漲7.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+74 張
  • 外資買賣超：-1 張
  • 投信買賣超：+50 張
  • 自營商買賣超：+25 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 139.24億 94% 16%
26/3 120.11億 57% 18%
26/2 101.94億 45% -6%
26/1 108.63億 55% 25%
25/12 87.05億 36% 7%
25/11 81.29億 28% 1%

台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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