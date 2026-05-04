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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Axsome治療(AXSM-US)EPS預估下修至-0.71元，預估目標價為252.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Axsome治療(AXSM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.63元下修至-0.71元，其中最高估值2.28元，最低估值-5.49元，預估目標價為252.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.28(2.28)13.7532.635.76
最低值-5.49(-5.49)-0.621.310.33
平均值-1.08(-0.74)6.2213.221.59
中位數-0.71(-0.63)7.2311.0119.58

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.33億20.10億33.10億37.50億
最低值9.06億12.28億15.97億20.05億
平均值9.83億15.50億21.35億28.44億
中位數9.94億15.29億20.09億27.54億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.47-4.60-5.27-5.99-3.68
營業收入0.005,004萬2.71億3.86億6.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Axsome治療(AXSM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAXSM

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