鉅亨速報 - Factset 最新調查：Axsome治療(AXSM-US)EPS預估下修至-0.71元，預估目標價為252.50元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Axsome治療(AXSM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.63元下修至-0.71元，其中最高估值2.28元，最低估值-5.49元，預估目標價為252.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.28(2.28)
|13.75
|32.6
|35.76
|最低值
|-5.49(-5.49)
|-0.62
|1.3
|10.33
|平均值
|-1.08(-0.74)
|6.22
|13.2
|21.59
|中位數
|-0.71(-0.63)
|7.23
|11.01
|19.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.33億
|20.10億
|33.10億
|37.50億
|最低值
|9.06億
|12.28億
|15.97億
|20.05億
|平均值
|9.83億
|15.50億
|21.35億
|28.44億
|中位數
|9.94億
|15.29億
|20.09億
|27.54億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.47
|-4.60
|-5.27
|-5.99
|-3.68
|營業收入
|0.00
|5,004萬
|2.71億
|3.86億
|6.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Axsome治療(AXSM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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