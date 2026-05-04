鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫德納(MRNA-US)EPS預估上修至-8.6元，預估目標價為45.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對莫德納(MRNA-US)做出2026年EPS預估：中位數由-8.74元上修至-8.6元，其中最高估值-6.12元，最低估值-9.48元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-6.12(-5.1)
|-0.08
|0.68
|11.83
|最低值
|-9.48(-9.74)
|-6.68
|-6.08
|-2.54
|平均值
|-8.29(-8)
|-4.75
|-2.96
|-0.02
|中位數
|-8.6(-8.74)
|-4.94
|-3.03
|-1.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|22.06億
|48.41億
|73.74億
|192.95億
|最低值
|19.38億
|19.37億
|21.92億
|26.84億
|平均值
|20.80億
|25.01億
|31.45億
|50.91億
|中位數
|20.87億
|23.92億
|29.00億
|33.19億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|28.29
|20.12
|-12.33
|-9.28
|-7.26
|營業收入
|184.13億
|191.09億
|68.40億
|32.36億
|19.44億
詳細資訊請看美股內頁：
莫德納(MRNA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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