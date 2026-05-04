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鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plcNVT-US的目標價調升至185元，幅度約23.33%

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對nVent Electric plc(NVT-US)提出目標價估值：中位數由150元上修至185元，調升幅度23.33%。其中最高估值200元，最低估值145元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予nVent Electric plc評價：積極樂觀14位、保持中立1位、保守悲觀1位。

nVent Electric plc今(4日)收盤價為158.96元。近5日股價上漲23.33%，標普指數上漲0.91%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股NVT市場預估目標價

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nVent Electric plc158.96+11.2%

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