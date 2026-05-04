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鉅亨速報 - Factset 最新調查：A.O.史密斯(AOS-US)EPS預估下修至3.8元，預估目標價為69.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對A.O.史密斯(AOS-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.86元下修至3.8元，其中最高估值3.88元，最低估值3.72元，預估目標價為69.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.88(4.05)4.424.64.79
最低值3.72(3.75)4.084.264.79
平均值3.8(3.9)4.184.464.79
中位數3.8(3.86)4.154.54.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值39.57億41.26億43.00億44.43億
最低值38.14億40.34億41.40億44.43億
平均值39.09億40.86億42.36億44.43億
中位數39.14億40.86億42.52億44.43億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.051.523.713.653.87
營業收入35.39億37.54億38.53億38.18億38.30億

詳細資訊請看美股內頁：
A.O.史密斯(AOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAOS

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