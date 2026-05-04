鉅亨速報 - Factset 最新調查：A.O.史密斯(AOS-US)EPS預估下修至3.8元，預估目標價為69.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對A.O.史密斯(AOS-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.86元下修至3.8元，其中最高估值3.88元，最低估值3.72元，預估目標價為69.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.88(4.05)
|4.42
|4.6
|4.79
|最低值
|3.72(3.75)
|4.08
|4.26
|4.79
|平均值
|3.8(3.9)
|4.18
|4.46
|4.79
|中位數
|3.8(3.86)
|4.15
|4.5
|4.79
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|39.57億
|41.26億
|43.00億
|44.43億
|最低值
|38.14億
|40.34億
|41.40億
|44.43億
|平均值
|39.09億
|40.86億
|42.36億
|44.43億
|中位數
|39.14億
|40.86億
|42.52億
|44.43億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.05
|1.52
|3.71
|3.65
|3.87
|營業收入
|35.39億
|37.54億
|38.53億
|38.18億
|38.30億
詳細資訊請看美股內頁：
A.O.史密斯(AOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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