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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對A.O.史密斯(AOS-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.99元下修至3.86元，其中最高估值4.05元，最低估值3.75元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.05(4.1)
|4.42
|4.8
|4.79
|最低值
|3.75(3.83)
|4.1
|4.44
|4.79
|平均值
|3.9(3.96)
|4.26
|4.6
|4.79
|中位數
|3.86(3.99)
|4.25
|4.55
|4.79
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|40.06億
|42.36億
|43.53億
|44.43億
|最低值
|38.82億
|40.48億
|42.42億
|44.43億
|平均值
|39.37億
|41.07億
|42.86億
|44.43億
|中位數
|39.34億
|41.00億
|42.62億
|44.43億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.05
|1.52
|3.71
|3.65
|3.87
|營業收入
|35.39億
|37.54億
|38.53億
|38.18億
|38.30億
詳細資訊請看美股內頁：
A.O.史密斯(AOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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