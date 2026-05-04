鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-04 19:08

根據《耶路撒冷郵報》(The Jerusalem Post) 報導，美國官方周一 (4 日) 明確否認伊朗關於在荷姆茲海峽附近擊中美國海軍船隻的說法。此一事件再次引發外界對此一戰略水道軍事對抗升級的擔憂。

與伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 關係密切的法斯通訊社 (Fars News Agency) 周一報導稱，兩枚飛彈擊中了位於荷姆茲海峽南端入口賈斯克港 (Jask) 附近的一艘美國海軍護衛艦。伊朗方面聲稱，由於該美軍艦艇在試圖通過海峽時「違反了運輸與航行安全協議」，因此遭到飛彈攻擊並被迫撤退。

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對此，美國官員在周一下午向媒體證實，伊朗海軍並未擊中任何美國艦艇，並強調，這並非伊朗首次發表此類虛假指控。今年 3 月，美軍中央司令部 (CENTCOM) 就曾針對伊朗聲稱擊中「亞伯拉罕 · 林肯號」(USS Abraham Lincoln) 航空母艦的說法予以反擊，當時美方直指該報導是「謊言」，並表示飛彈甚至根本沒有靠近艦艇。

此次衝突發生的時機正值兩國關係高度緊張之際。伊朗官員於周一早些時候警告，美國擬議護送並引導商船通過荷姆茲海峽的計畫已構成「違反停火協議」。伊朗武裝部隊發表聲明強調，荷姆茲海峽的安全由伊朗控制，任何安全通行都必須與其軍隊協調，並威脅將攻擊任何試圖進入或接近該海峽的外國軍隊，特別是美軍。