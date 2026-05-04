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鉅亨速報

盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲11.52點至396.1點，漲幅3%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間04日10:50，櫃買市場加權指數上漲11.52點（或3%），暫報396.10點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.8%
  • 近 1 月：+20.98%
  • 近 3 月：+28.94%
  • 近 6 月：+44.75%
  • 今年以來：+39.22%

焦點個股


SDN概念領漲+6.08%。其中 智邦(2345-TW) 上漲 9.87% ; 華星光(4979-TW) 上漲 9.2% ; 安瑞-KY(3664-TW) 上漲 8.2% 。

車用半導體概念領漲+5.79%。其中 欣銓(3264-TW) 上漲 10% ; 聯發科(2454-TW) 上漲 9.96% ; 京元電子(2449-TW) 上漲 9.92% 。


文章標籤

台股指數台股盤中指數走勢櫃買市場加權指數SDN車用半導體

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集中市場加權指數40689.57+4.53%
智邦2505+9.87%
華星光669+9.85%
安瑞-KY5.36+9.84%
欣銓214.5+10.0%
聯發科2870+9.96%
京元電子332.5+9.92%

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#偏強機會股

偏強
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63.33%

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華星光

63.33%

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#波段上揚股

偏強
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63.33%

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偏強
華星光

63.33%

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#晨星

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偏弱
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80.95%

勝率

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