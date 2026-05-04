盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲10.13點至394.71點，漲幅2.63%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間04日10:01，櫃買市場加權指數上漲10.13點（或2.63%），暫報394.71點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.8%
- 近 1 月：+20.98%
- 近 3 月：+28.94%
- 近 6 月：+44.75%
- 今年以來：+39.22%
焦點個股
IC封測概念領漲+5.42%。其中 逸昌(3567-TW) 上漲 9.98% ; 京元電子(2449-TW) 上漲 9.92% ; 日月光投控(3711-TW) 上漲 9.83% 。
車用半導體概念領漲+5.24%。其中 聯發科(2454-TW) 上漲 9.96% ; 京元電子(2449-TW) 上漲 9.92% ; 日月光投控(3711-TW) 上漲 9.83% 。
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