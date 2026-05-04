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鉅亨速報

盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲10.13點至394.71點，漲幅2.63%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間04日10:01，櫃買市場加權指數上漲10.13點（或2.63%），暫報394.71點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.8%
  • 近 1 月：+20.98%
  • 近 3 月：+28.94%
  • 近 6 月：+44.75%
  • 今年以來：+39.22%

焦點個股


IC封測概念領漲+5.42%。其中 逸昌(3567-TW) 上漲 9.98% ; 京元電子(2449-TW) 上漲 9.92% ; 日月光投控(3711-TW) 上漲 9.83% 。

車用半導體概念領漲+5.24%。其中 聯發科(2454-TW) 上漲 9.96% ; 京元電子(2449-TW) 上漲 9.92% ; 日月光投控(3711-TW) 上漲 9.83% 。


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台股指數台股盤中指數走勢櫃買市場加權指數IC封測車用半導體

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集中市場加權指數40597.35+4.29%
逸昌30.85+9.98%
京元電子332.5+9.92%
日月光投控525+9.83%
聯發科2870+9.96%

鉅亨贏指標

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#波段上揚股

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#當沖高手_強

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偏強
京元電

62.5%

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#動能指標上漲股

偏強
日月光

66.67%

勝率
偏強
京元電

62.5%

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#均線指標上攻

偏強
逸昌

70%

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偏強
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62.5%

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#多頭吞噬

偏強
逸昌

70%

勝率

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