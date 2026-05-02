鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過14.38億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格78,293.36美元，24小時漲跌幅+2.11%；以太幣(ETH)現報價格2,297.2美元，24小時漲跌幅+1.33%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達14.38億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達13.19億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.31億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。
24小時跌幅：NFPrompt Token(NFP)24小時跌幅30.9%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。
近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅57.6%；DENT(DENT)近一週漲幅41.5%；TRU(TRU)近一週漲幅32.4%。
近一週跌幅：Terra Classic(LUNC)近一週跌幅36%；幻彩幣(CHR)近一週跌幅25.1%；RAY(RAY)近一週跌幅20.8%。
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