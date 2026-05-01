鉅亨速報 - Factset 最新調查：Parsons Corp(PSN-US)EPS預估上修至3.31元，預估目標價為72.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Parsons Corp(PSN-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.26元上修至3.31元，其中最高估值3.63元，最低估值3.1元，預估目標價為72.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.63(3.63)
|4.08
|4.75
|最低值
|3.1(3.1)
|3.43
|3.7
|平均值
|3.3(3.3)
|3.69
|4.19
|中位數
|3.31(3.26)
|3.68
|4.16
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|67.18億
|73.53億
|77.26億
|最低值
|65.71億
|69.06億
|71.91億
|平均值
|66.45億
|71.33億
|75.02億
|中位數
|66.41億
|71.04億
|75.45億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.59
|0.87
|1.42
|2.12
|2.20
|營業收入
|36.61億
|41.95億
|54.43億
|67.51億
|63.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Parsons Corp(PSN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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