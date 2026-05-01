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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Parsons Corp(PSN-US)EPS預估上修至3.31元，預估目標價為72.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Parsons Corp(PSN-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.26元上修至3.31元，其中最高估值3.63元，最低估值3.1元，預估目標價為72.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.63(3.63)4.084.75
最低值3.1(3.1)3.433.7
平均值3.3(3.3)3.694.19
中位數3.31(3.26)3.684.16

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值67.18億73.53億77.26億
最低值65.71億69.06億71.91億
平均值66.45億71.33億75.02億
中位數66.41億71.04億75.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.590.871.422.122.20
營業收入36.61億41.95億54.43億67.51億63.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Parsons Corp(PSN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPSN

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