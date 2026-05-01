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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡特彼勒(CAT-US)EPS預估上修至23.51元，預估目標價為878.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對卡特彼勒(CAT-US)做出2026年EPS預估：中位數由23.13元上修至23.51元，其中最高估值27.05元，最低估值21.21元，預估目標價為878.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值27.05(27.05)3538.8938.38
最低值21.21(21.21)24.7830.9238.38
平均值23.87(23.67)28.8434.7938.38
中位數23.51(23.13)28.2934.0938.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值795.15億878.13億1,001.20億897.14億
最低值719.40億764.96億807.28億897.14億
平均值750.61億823.32億909.43億897.14億
中位數751.50億820.05億906.32億897.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS11.8312.6420.1222.0518.81
營業收入509.84億594.27億670.60億648.09億675.89億

詳細資訊請看美股內頁：
卡特彼勒(CAT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCAT

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