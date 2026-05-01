鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡特彼勒(CAT-US)EPS預估上修至23.51元，預估目標價為878.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對卡特彼勒(CAT-US)做出2026年EPS預估：中位數由23.13元上修至23.51元，其中最高估值27.05元，最低估值21.21元，預估目標價為878.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|27.05(27.05)
|35
|38.89
|38.38
|最低值
|21.21(21.21)
|24.78
|30.92
|38.38
|平均值
|23.87(23.67)
|28.84
|34.79
|38.38
|中位數
|23.51(23.13)
|28.29
|34.09
|38.38
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|795.15億
|878.13億
|1,001.20億
|897.14億
|最低值
|719.40億
|764.96億
|807.28億
|897.14億
|平均值
|750.61億
|823.32億
|909.43億
|897.14億
|中位數
|751.50億
|820.05億
|906.32億
|897.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|11.83
|12.64
|20.12
|22.05
|18.81
|營業收入
|509.84億
|594.27億
|670.60億
|648.09億
|675.89億
詳細資訊請看美股內頁：
卡特彼勒(CAT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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