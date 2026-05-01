盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.09%，報469.08美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間01日21:32股價上漲22.73美元，報469.08美元，漲幅5.09%，成交量170,110（股），盤中最高價469.12美元、最低價458.00美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.72%
- 近 1 月：+19.96%
- 近 3 月：-5.66%
- 近 6 月：-28.08%
- 今年以來：-33.76%
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 蘋果(AAPL-US)大漲5.08%，報285.14美元
- 盤中速報 - 美光科技(MU-US)大漲5.02%，報543.1美元
- 盤中速報 - 禮來(LLY-US)大漲5.13%，報982.57美元
- 盤中速報 - 甲骨文(ORCL-US)大漲5.02%，報169.5美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇