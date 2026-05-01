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鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.09%，報469.08美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間01日21:32股價上漲22.73美元，報469.08美元，漲幅5.09%，成交量170,110（股），盤中最高價469.12美元、最低價458.00美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.72%
  • 近 1 月：+19.96%
  • 近 3 月：-5.66%
  • 近 6 月：-28.08%
  • 今年以來：-33.76%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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Applovin Corp - Class A452.92+1.47%

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