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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估上修至5.58元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Twilio公司(TWLO-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.39元上修至5.58元，其中最高估值6.14元，最低估值5.04元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.14(6.14)7.498.237.33
最低值5.04(5.04)5.716.767.33
平均值5.57(5.42)6.57.477.33
中位數5.58(5.39)6.517.57.33

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值58.31億67.11億76.00億73.23億
最低值56.57億60.46億65.34億73.23億
平均值57.38億62.79億68.89億73.23億
中位數57.18億62.50億68.19億73.23億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-5.45-6.86-5.54-0.660.21
營業收入28.42億38.26億41.54億44.58億50.67億

詳細資訊請看美股內頁：
Twilio公司(TWLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTWLO

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