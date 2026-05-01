鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估上修至5.58元，預估目標價為180.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Twilio公司(TWLO-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.39元上修至5.58元，其中最高估值6.14元，最低估值5.04元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.14(6.14)
|7.49
|8.23
|7.33
|最低值
|5.04(5.04)
|5.71
|6.76
|7.33
|平均值
|5.57(5.42)
|6.5
|7.47
|7.33
|中位數
|5.58(5.39)
|6.51
|7.5
|7.33
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|58.31億
|67.11億
|76.00億
|73.23億
|最低值
|56.57億
|60.46億
|65.34億
|73.23億
|平均值
|57.38億
|62.79億
|68.89億
|73.23億
|中位數
|57.18億
|62.50億
|68.19億
|73.23億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-5.45
|-6.86
|-5.54
|-0.66
|0.21
|營業收入
|28.42億
|38.26億
|41.54億
|44.58億
|50.67億
詳細資訊請看美股內頁：
Twilio公司(TWLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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