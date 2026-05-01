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鉅亨速報

盤後速報 - 凱基A級公司債(00950B)次交易(4)日除息0.07元，參考價14.04元

鉅亨網新聞中心

凱基A級公司債(00950B-TW)次交易(4)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.07元。

首日參考價為14.04元，相較今日收盤價14.10元，息值合計為0.07元，股息殖利率0.46%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/05/04 14.10 0.065 0.46% 0.0
2026/04/01 14.24 0.065 0.46% 0.0
2026/03/12 14.37 0.065 0.45% 0.0
2026/02/02 14.25 0.063 0.44% 0.0
2026/01/02 14.34 0.054 0.38% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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