盤後速報 - 凱基A級公司債(00950B)次交易(4)日除息0.07元，參考價14.04元
鉅亨網新聞中心
凱基A級公司債(00950B-TW)次交易(4)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.07元。
首日參考價為14.04元，相較今日收盤價14.10元，息值合計為0.07元，股息殖利率0.46%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/05/04
|14.10
|0.065
|0.46%
|0.0
|2026/04/01
|14.24
|0.065
|0.46%
|0.0
|2026/03/12
|14.37
|0.065
|0.45%
|0.0
|2026/02/02
|14.25
|0.063
|0.44%
|0.0
|2026/01/02
|14.34
|0.054
|0.38%
|0.0
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