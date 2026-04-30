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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：B2gold Corp(BTG-US)EPS預估上修至0.71元，預估目標價為7.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對B2gold Corp(BTG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.69元上修至0.71元，其中最高估值1.25元，最低估值0.47元，預估目標價為7.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.25(1.25)2.32.352.26
最低值0.47(0.47)0.820.9-0.38
平均值0.77(0.76)1.351.411.02
中位數0.71(0.69)1.241.381.03

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值48.65億68.18億68.90億53.96億
最低值34.72億44.40億47.67億44.92億
平均值41.18億53.52億54.25億49.44億
中位數41.81億51.07億51.59億49.44億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.400.240.01-0.480.30
營業收入17.62億17.33億19.34億19.02億30.61億

詳細資訊請看美股內頁：
B2gold Corp(BTG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBTG

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