鉅亨速報 - Factset 最新調查：B2gold Corp(BTG-US)EPS預估上修至0.71元，預估目標價為7.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對B2gold Corp(BTG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.69元上修至0.71元，其中最高估值1.25元，最低估值0.47元，預估目標價為7.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.25(1.25)
|2.3
|2.35
|2.26
|最低值
|0.47(0.47)
|0.82
|0.9
|-0.38
|平均值
|0.77(0.76)
|1.35
|1.41
|1.02
|中位數
|0.71(0.69)
|1.24
|1.38
|1.03
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|48.65億
|68.18億
|68.90億
|53.96億
|最低值
|34.72億
|44.40億
|47.67億
|44.92億
|平均值
|41.18億
|53.52億
|54.25億
|49.44億
|中位數
|41.81億
|51.07億
|51.59億
|49.44億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.40
|0.24
|0.01
|-0.48
|0.30
|營業收入
|17.62億
|17.33億
|19.34億
|19.02億
|30.61億
詳細資訊請看美股內頁：
B2gold Corp(BTG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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