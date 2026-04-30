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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.5%，報1.1732元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日23:10，歐元/美元上漲0.0058點漲幅達0.5%，暫報1.1732點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.44%
  • 近 1 週：-0.29%
  • 近 3 月：-2.46%
  • 近 6 月：+0.62%
  • 今年以來：-0.60%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.87，本日上漲0.84%
  • 紐元/美元相關性0.84，本日上漲1.08%
  • 澳元/美元相關性0.76，本日上漲1.04%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.88，本日上漲0.62%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.85，本日上漲0.57%
  • 美元/瑞郎相關性-0.83，本日上漲1.2%

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歐元/美元1.1725+0.44%
英鎊/美元1.3574+0.76%
紐元/美元0.5889+1.10%
澳元/美元0.7182+0.97%

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