鉅亨速報 - Factset 最新調查：UMB Financial Corp.(UMBF-US)EPS預估上修至12.57元，預估目標價為143.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對UMB Financial Corp.(UMBF-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.2元上修至12.57元，其中最高估值13.09元，最低估值11.81元，預估目標價為143.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.09(13.09)
|14.67
|17
|最低值
|11.81(11.81)
|12.97
|14.27
|平均值
|12.53(12.45)
|13.54
|15.27
|中位數
|12.57(12.2)
|13.45
|15.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|29.94億
|32.06億
|35.22億
|最低值
|28.43億
|30.34億
|32.20億
|平均值
|29.32億
|31.20億
|33.70億
|中位數
|29.52億
|30.93億
|33.69億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.24
|8.86
|7.18
|8.99
|9.29
|營業收入
|13.31億
|16.99億
|23.84億
|28.01億
|41.28億
詳細資訊請看美股內頁：
UMB Financial Corp.(UMBF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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