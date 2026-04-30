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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：UMB Financial Corp.(UMBF-US)EPS預估上修至12.57元，預估目標價為143.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對UMB Financial Corp.(UMBF-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.2元上修至12.57元，其中最高估值13.09元，最低估值11.81元，預估目標價為143.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值13.09(13.09)14.6717
最低值11.81(11.81)12.9714.27
平均值12.53(12.45)13.5415.27
中位數12.57(12.2)13.4515.15

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值29.94億32.06億35.22億
最低值28.43億30.34億32.20億
平均值29.32億31.20億33.70億
中位數29.52億30.93億33.69億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.248.867.188.999.29
營業收入13.31億16.99億23.84億28.01億41.28億

詳細資訊請看美股內頁：
UMB Financial Corp.(UMBF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSUMBF

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