鉅亨速報 - Factset 最新調查：福達電子(FORM-US)EPS預估上修至1.98元，預估目標價為115.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對福達電子(FORM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.88元上修至1.98元，其中最高估值2.45元，最低估值1.07元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|2.45(2.01)
|3.5
|最低值
|1.07(1.07)
|1.76
|平均值
|1.9(1.79)
|2.49
|中位數
|1.98(1.88)
|2.48
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|9.76億
|11.29億
|最低值
|8.54億
|8.55億
|平均值
|9.21億
|10.20億
|中位數
|9.26億
|10.32億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.06
|0.65
|1.05
|0.89
|0.69
|營業收入
|7.70億
|7.48億
|6.63億
|7.64億
|7.85億
詳細資訊請看美股內頁：
福達電子(FORM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：福達電子FORM-US的目標價調升至115元，幅度約21.05%
- 晶片股最強贏家突轉弱 壓力集中最熱標的
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為33.52元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：高通(QCOM-US)EPS預估下修至10.73元，預估目標價為155.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇