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鉅亨速報 - Factset 最新調查：福達電子(FORM-US)EPS預估上修至1.98元，預估目標價為115.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對福達電子(FORM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.88元上修至1.98元，其中最高估值2.45元，最低估值1.07元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年
最高值2.45(2.01)3.5
最低值1.07(1.07)1.76
平均值1.9(1.79)2.49
中位數1.98(1.88)2.48

市場預估營收

預估值2026年2027年
最高值9.76億11.29億
最低值8.54億8.55億
平均值9.21億10.20億
中位數9.26億10.32億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.060.651.050.890.69
營業收入7.70億7.48億6.63億7.64億7.85億

詳細資訊請看美股內頁：
福達電子(FORM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFORM

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