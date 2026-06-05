鉅亨速報 - Factset 最新調查：露露檸檬(LULU-US)EPS預估下修至11.25元，預估目標價為142.50元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對露露檸檬(LULU-US)做出2027年EPS預估：中位數由12.21元下修至11.25元，其中最高估值12.7元，最低估值9元，預估目標價為142.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|12.7(12.97)
|13.74
|15.23
|15.56
|最低值
|9(10.96)
|10
|12
|15.56
|平均值
|11.5(12)
|12.12
|13.84
|15.56
|中位數
|11.25(12.21)
|12
|14.32
|15.56
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|115.80億
|121.26億
|128.16億
|133.73億
|最低值
|107.65億
|108.06億
|115.22億
|133.73億
|平均值
|112.08億
|115.92億
|123.94億
|133.73億
|中位數
|111.32億
|114.70億
|125.59億
|133.73億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|7.52
|6.70
|12.23
|14.67
|13.27
|營業收入
|62.57億
|81.11億
|96.19億
|105.88億
|111.03億
詳細資訊請看美股內頁：
露露檸檬(LULU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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