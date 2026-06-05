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鉅亨速報 - Factset 最新調查：露露檸檬(LULU-US)EPS預估下修至11.25元，預估目標價為142.50元

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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對露露檸檬(LULU-US)做出2027年EPS預估：中位數由12.21元下修至11.25元，其中最高估值12.7元，最低估值9元，預估目標價為142.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值12.7(12.97)13.7415.2315.56
最低值9(10.96)101215.56
平均值11.5(12)12.1213.8415.56
中位數11.25(12.21)1214.3215.56

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值115.80億121.26億128.16億133.73億
最低值107.65億108.06億115.22億133.73億
平均值112.08億115.92億123.94億133.73億
中位數111.32億114.70億125.59億133.73億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS7.526.7012.2314.6713.27
營業收入62.57億81.11億96.19億105.88億111.03億

詳細資訊請看美股內頁：
露露檸檬(LULU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLULU

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