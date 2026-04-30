鉅亨速報 - Factset 最新調查：Alphabet公司(A)(GOOGL-US)EPS預估上修至12.07元，預估目標價為400.00元
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根據FactSet最新調查，共60位分析師，對Alphabet公司(A)(GOOGL-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.64元上修至12.07元，其中最高估值14.96元，最低估值10.38元，預估目標價為400.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|14.96(13.97)
|15.87
|18.05
|21.66
|最低值
|10.38(10.38)
|12.34
|14.59
|16.62
|平均值
|12.67(11.74)
|13.91
|16.1
|19.19
|中位數
|12.07(11.64)
|13.94
|16
|19.29
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4,923.65億
|5,956.67億
|6,954.62億
|8,171.69億
|最低值
|4,365.85億
|4,803.38億
|5,383.06億
|5,883.80億
|平均值
|4,765.61億
|5,533.59億
|6,342.47億
|7,272.15億
|中位數
|4,770.06億
|5,546.43億
|6,333.78億
|7,455.48億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.61
|4.56
|5.80
|8.04
|10.81
|營業收入
|2,574.88億
|2,808.75億
|3,071.57億
|3,498.07億
|4,029.62億
詳細資訊請看美股內頁：
Alphabet公司(A)(GOOGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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