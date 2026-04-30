鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電 ADR(UMC-US)EPS預估上修至0.68元，預估目標價為10.20元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯電 ADR(UMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.61元上修至0.68元，其中最高估值0.85元，最低估值0.52元，預估目標價為10.20元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.85(0.75)
|0.92
|1.18
|最低值
|0.52(0.5)
|0.61
|0.69
|平均值
|0.67(0.61)
|0.78
|0.93
|中位數
|0.68(0.61)
|0.77
|0.91
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|92.71億
|104.53億
|113.45億
|最低值
|79.77億
|82.02億
|87.16億
|平均值
|84.73億
|94.12億
|103.51億
|中位數
|84.32億
|93.61億
|103.27億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.82
|1.19
|0.79
|0.59
|0.54
|營業收入
|76.26億
|93.48億
|71.39億
|72.33億
|76.23億
詳細資訊請看美股內頁：
聯電 ADR(UMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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