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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電 ADR(UMC-US)EPS預估上修至0.68元，預估目標價為10.20元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯電 ADR(UMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.61元上修至0.68元，其中最高估值0.85元，最低估值0.52元，預估目標價為10.20元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.85(0.75)0.921.18
最低值0.52(0.5)0.610.69
平均值0.67(0.61)0.780.93
中位數0.68(0.61)0.770.91

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值92.71億104.53億113.45億
最低值79.77億82.02億87.16億
平均值84.73億94.12億103.51億
中位數84.32億93.61億103.27億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.821.190.790.590.54
營業收入76.26億93.48億71.39億72.33億76.23億

詳細資訊請看美股內頁：
聯電 ADR(UMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSUMC

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