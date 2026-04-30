鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unum集團UNM-US的目標價調升至96元，幅度約5.49%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Unum集團(UNM-US)提出目標價估值：中位數由91元上修至96元，調升幅度5.49%。其中最高估值113元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Unum集團評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Unum集團今(30日)收盤價為81.29元。近5日股價上漲5.49%，標普指數下跌0.03%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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