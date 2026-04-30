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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2026年EPS預估：中位數由51.66元上修至52.21元，其中最高估值59.82元，最低估值47.26元，預估目標價為1500元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|59.82(59.82)
|70.18
|79.36
|64.62
|最低值
|47.26(47.26)
|53
|58.51
|64.62
|平均值
|52.62(52.47)
|60.35
|67.68
|64.62
|中位數
|52.21(51.66)
|61.2
|66.2
|64.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|44,299,000
|51,189,000
|57,487,000
|52,220,990
|最低值
|38,890,000
|42,404,760
|46,625,890
|52,220,990
|平均值
|40,761,920
|45,978,080
|51,145,240
|52,220,990
|中位數
|40,290,460
|46,183,040
|50,766,000
|52,220,990
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|8,400,098
|7,623,677
|6,965,808
|6,013,131
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,329,945
|30,660,133
|29,827,352
|26,072,874
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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