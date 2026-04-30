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鉅亨速報

盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2.22%，總成交額34.11億

鉅亨網新聞中心

台股今日塑膠工業類股表現疲軟，30日09:49相關指數下跌2.22%，總成交額34.11億元，大盤占比1.23%。

該產業上漲家數10、下跌家數10、平盤家數0。領跌個股南亞(1303-TW)30日09:49股價下跌3.4元，報88.2元，跌幅3.71%。

塑膠工業近5日上漲1.22%，集中市場加權指數上漲3.76%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 +1.22% +3.76%
近一月 +14.9% +18.7%
近三月 +13.18% +20.8%
近六月 +67.86% +38.91%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數39440.86+0.35%
南亞88.9-2.95%

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