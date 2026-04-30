盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2.22%，總成交額34.11億
鉅亨網新聞中心
台股今日塑膠工業類股表現疲軟，30日09:49相關指數下跌2.22%，總成交額34.11億元，大盤占比1.23%。
該產業上漲家數10、下跌家數10、平盤家數0。領跌個股南亞(1303-TW)30日09:49股價下跌3.4元，報88.2元，跌幅3.71%。
塑膠工業近5日上漲1.22%，集中市場加權指數上漲3.76%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.22%
|+3.76%
|近一月
|+14.9%
|+18.7%
|近三月
|+13.18%
|+20.8%
|近六月
|+67.86%
|+38.91%
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