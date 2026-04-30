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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.66元下修至8.5元，其中最高估值9.74元，最低估值7.5元，預估目標價為225元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|9.74(9.68)
|14.27
|17.65
|最低值
|7.5(7.5)
|9.57
|12.24
|平均值
|8.44(8.54)
|11.5
|15.08
|中位數
|8.5(8.66)
|11.67
|15.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|209,945,100
|275,606,000
|369,888,000
|最低值
|191,526,000
|223,720,000
|272,720,000
|平均值
|200,173,740
|246,975,620
|305,362,190
|中位數
|200,399,000
|244,286,000
|289,420,370
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|15,115,934
|11,941,951
|14,570,616
|14,151,016
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|166,084,859
|137,133,894
|148,333,455
|173,456,216
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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