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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯電 ADR(UMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.61元上修至0.63元，其中最高估值0.75元，最低估值0.52元，預估目標價為8.60元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.75(0.75)
|0.92
|0.95
|最低值
|0.52(0.5)
|0.61
|0.69
|平均值
|0.63(0.61)
|0.74
|0.85
|中位數
|0.63(0.61)
|0.72
|0.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|88.24億
|100.06億
|107.74億
|最低值
|79.77億
|82.02億
|87.16億
|平均值
|83.78億
|92.11億
|99.51億
|中位數
|83.99億
|92.46億
|102.12億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.82
|1.19
|0.79
|0.59
|0.54
|營業收入
|76.26億
|93.48億
|71.39億
|72.33億
|76.23億
詳細資訊請看美股內頁：
聯電 ADR(UMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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