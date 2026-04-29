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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.27%，報10163.18點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日10:03，費城半導體上漲127.6點（或1.27%），暫報10163.18點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.03%
  • 近 1 月：+34.57%
  • 近 3 月：+20.81%
  • 近 6 月：+39.49%
  • 今年以來：+41.68%

焦點個股


費城半導體成分股以恩智浦半導體(NXPI-US)領漲。恩智浦半導體(NXPI-US)上漲22.89%；安森美半導體(ON-US)上漲6%；英特爾(INTC-US)上漲4.13%；超捷國際(MCHP-US)上漲3.85%；格羅方德(GFS-US)上漲3.68%。

部分成分股表現相對疲軟，泰瑞達(TER-US)下跌12.37%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.67%；輝達(NVDA-US)下跌1.38%；台積電ADR(TSM-US)下跌0.81%；科林研發(LRCX-US)下跌0.67%。


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費城半導體10245.672.09%
恩智浦半導體287.89+25.0%
安森美半導體100.7974+8.04%
英特爾91.45+8.20%
超捷國際89.125+5.77%
格羅方德62.72+5.43%
泰瑞達326.27-14.2%
安謀控股公司200.84+1.10%
輝達211.305-0.87%
台積電ADR394.5+0.55%
科林研發248.44-1.11%

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