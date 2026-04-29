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鉅亨速報

盤中速報 - T-Mobile US Inc(TMUS-US)大漲5.5%，報196.99美元

鉅亨網新聞中心

T-Mobile US Inc(TMUS-US)截至台北時間29日21:38股價上漲10.27美元，報196.99美元，漲幅5.5%，成交量792,973（股），盤中最高價197.19美元、最低價191.63美元。

美股指數盤中表現

T-Mobile US Inc(TMUS-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-4.44%
  • 近 1 月：-11.43%
  • 近 3 月：+0.25%
  • 近 6 月：-15.12%
  • 今年以來：-8.04%

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美股美股盤中盤中速報T-Mobile US Inc

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道瓊指數48941.03-0.41%
NASDAQ24666.76+0.01%
費城半導體10223.681.87%
T-Mobile US Inc197.825+5.95%

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