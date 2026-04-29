盤中速報 - 恩智浦半導體(NXPI-US)大漲23.67%，報284.93美元
鉅亨網新聞中心
恩智浦半導體(NXPI-US)截至台北時間29日21:36股價上漲54.54美元，報284.93美元，漲幅23.67%，成交量1,094,201（股），盤中最高價285.42美元、最低價278.07美元。
美股指數盤中表現
恩智浦半導體(NXPI-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.62%
- 近 1 月：+20.21%
- 近 3 月：-4.02%
- 近 6 月：+8.18%
- 今年以來：+6.14%
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