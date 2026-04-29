鉅亨速報 - Factset 最新調查：科斯塔集團(CSGP-US)EPS預估上修至1.32元，預估目標價為54.50元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對科斯塔集團(CSGP-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.29元上修至1.32元，其中最高估值1.38元，最低估值1.25元，預估目標價為54.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.38(1.38)
|2
|2.5
|3.31
|最低值
|1.25(1.24)
|1.42
|1.86
|2.65
|平均值
|1.32(1.3)
|1.76
|2.21
|2.91
|中位數
|1.32(1.29)
|1.77
|2.24
|2.84
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|38.73億
|44.39億
|50.63億
|58.67億
|最低值
|37.80億
|41.66億
|46.58億
|52.17億
|平均值
|38.06億
|42.75億
|48.48億
|54.94億
|中位數
|38.00億
|42.72億
|47.95億
|54.45億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.74
|0.93
|0.92
|0.34
|0.02
|營業收入
|19.44億
|21.82億
|24.55億
|27.36億
|32.47億
詳細資訊請看美股內頁：
科斯塔集團(CSGP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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