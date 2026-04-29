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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科斯塔集團(CSGP-US)EPS預估上修至1.32元，預估目標價為54.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對科斯塔集團(CSGP-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.29元上修至1.32元，其中最高估值1.38元，最低估值1.25元，預估目標價為54.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.38(1.38)22.53.31
最低值1.25(1.24)1.421.862.65
平均值1.32(1.3)1.762.212.91
中位數1.32(1.29)1.772.242.84

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值38.73億44.39億50.63億58.67億
最低值37.80億41.66億46.58億52.17億
平均值38.06億42.75億48.48億54.94億
中位數38.00億42.72億47.95億54.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.740.930.920.340.02
營業收入19.44億21.82億24.55億27.36億32.47億

詳細資訊請看美股內頁：
科斯塔集團(CSGP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCSGP

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