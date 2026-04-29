鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平住屋(EQR-US)EPS預估下修至1.28元，預估目標價為69.50元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對公平住屋(EQR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.32元下修至1.28元，其中最高估值1.47元，最低估值1.07元，預估目標價為69.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.47(1.48)
|1.6
|1.77
|1.71
|最低值
|1.07(1.07)
|1.15
|1.54
|1.71
|平均值
|1.3(1.32)
|1.46
|1.67
|1.71
|中位數
|1.28(1.32)
|1.5
|1.69
|1.71
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|32.18億
|33.29億
|34.62億
|34.32億
|最低值
|31.06億
|32.27億
|33.52億
|34.09億
|平均值
|31.71億
|32.74億
|33.90億
|34.20億
|中位數
|31.70億
|32.72億
|33.70億
|34.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.54
|2.05
|2.20
|2.72
|2.94
|營業收入
|24.33億
|27.09億
|28.36億
|29.47億
|30.64億
詳細資訊請看美股內頁：
公平住屋(EQR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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