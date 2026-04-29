鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aura Minerals Inc(AUGO-US)EPS預估下修至9.95元，預估目標價為114.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Aura Minerals Inc(AUGO-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.53元下修至9.95元，其中最高估值18.6元，最低估值7.81元，預估目標價為114.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.6(18.6)
|17.81
|18.29
|15.8
|最低值
|7.81(7.97)
|7.59
|10.4
|15.8
|平均值
|10.88(11.39)
|10.89
|13.46
|15.8
|中位數
|9.95(10.53)
|9.78
|12.9
|15.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|19.73億
|30.48億
|29.92億
|23.94億
|最低值
|13.88億
|15.72億
|21.53億
|23.94億
|平均值
|17.59億
|20.54億
|24.35億
|23.94億
|中位數
|17.75億
|19.71億
|23.22億
|23.94億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.60
|0.92
|0.44
|-0.42
|-1.01
|營業收入
|4.45億
|3.93億
|4.17億
|5.94億
|9.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Aura Minerals Inc(AUGO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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