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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aura Minerals Inc(AUGO-US)EPS預估下修至9.95元，預估目標價為114.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Aura Minerals Inc(AUGO-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.53元下修至9.95元，其中最高估值18.6元，最低估值7.81元，預估目標價為114.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.6(18.6)17.8118.2915.8
最低值7.81(7.97)7.5910.415.8
平均值10.88(11.39)10.8913.4615.8
中位數9.95(10.53)9.7812.915.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值19.73億30.48億29.92億23.94億
最低值13.88億15.72億21.53億23.94億
平均值17.59億20.54億24.35億23.94億
中位數17.75億19.71億23.22億23.94億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.600.920.44-0.42-1.01
營業收入4.45億3.93億4.17億5.94億9.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Aura Minerals Inc(AUGO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAUGO

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