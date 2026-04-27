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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2.06%，報10296.79點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間27日09:50，費城半導體下跌216.87點（或2.06%），暫報10296.79點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+10.02%
  • 近 1 月：+38.6%
  • 近 3 月：+32.63%
  • 近 6 月：+50.69%
  • 今年以來：+48.43%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌8.79%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌7.35%；連貫(COHR-US)下跌7.31%；泰瑞達(TER-US)下跌6.35%；和康電訊(MTSI-US)下跌5.24%。

部分成分股表現相對穩健，美光科技(MU-US)上漲4.64%；英特爾(INTC-US)上漲3.21%；高通(QCOM-US)上漲2.03%；輝達(NVDA-US)上漲0.75%；台積電ADR(TSM-US)上漲0.07%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體10394.16-1.14%
安謀控股公司211.9099-9.75%
邁威爾科技155.36-5.45%
連貫321.9101-4.22%
泰瑞達402.13-3.82%
和康電訊277.56-3.50%
美光科技524.83+5.66%
英特爾86.74+5.09%
高通149.595+0.50%
輝達210.445+1.04%
台積電ADR405.96+0.87%

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