鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-28 11:40

流行樂巨星泰勒絲 (Taylor Swift) 已針對兩段音訊片段與一張個人肖像申請商標註冊，商標律師指出，此舉意在保護她的聲音與肖像，避免遭人工智慧 (AI) 創建的深偽技術 (deepfake) 濫用。

泰勒斯已在上周五向美國專利商標局 (USPTO) 提交這些申請，並將自己的 TAS Rights Management 公司列為這些音訊與圖像的所有者。

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在其中一段音訊中，泰勒絲說：「嘿，我是泰勒絲，你們可以在 Amazon Music Unlimited 隨選收聽我的新專輯『Showgirl 的生活』(The Life of a Showgirl)。」第二段音訊則表示：「嘿，我是泰勒絲。我的全新專輯『Showgirl 的生活』將於 10 月 3 日發行，你們可以點擊預存，以便在 Spotify 上收聽。」

泰勒絲申請商標的圖像，是她身穿亮片服裝、手持粉紅色吉他在舞台上的模樣。

從虛假廣告、政治假背書到不雅圖像，泰勒絲的肖像與聲音已經無數次被用於 AI 生成的深偽內容中。好萊塢影星馬修麥康納 (Matthew McConaughey) 先前的類似申請已獲准，他 1 月曾向華爾街日報 (WSJ) 表示：「我們希望在 AI 世界中，透過同意與歸屬權的規範，建立明確的所有權邊界。」

商標律師 Josh Gerben 周一 (27 日) 在他的部落格上率先披露此申請案，他寫道，這些申請「是特別設計用來保護泰勒絲，以抵禦 AI 帶來的威脅」。

Gerben 說：「雖然現行的『公開權』(Right of Publicity) 法律針對未經授權使用知名人士肖像已提供一定程度的保護，但商標申請能提供額外的防護層。」

Gerben 補充指出，註冊名人口述的聲音是一種全新的商標註冊應用，尚未經過法院檢驗。他寫道：「歷史上，歌手依賴版權法來保護錄製的音樂。但 AI 技術現在允許使用者生成完全模仿藝人聲音的全新內容，而無需複製現有的錄音，這創造出一個可能可以靠商標填補的缺口。」