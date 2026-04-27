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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eastgroup Properties, Inc.(EGP-US)EPS預估上修至5.5元，預估目標價為214.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Eastgroup Properties, Inc.(EGP-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.2元上修至5.5元，其中最高估值5.9元，最低估值4.66元，預估目標價為214.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.9(5.8)6.076.546.91
最低值4.66(4.66)4.385.476.05
平均值5.44(5.2)5.545.896.48
中位數5.5(5.2)5.75.666.48

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.01億8.78億9.64億10.50億
最低值7.74億8.12億9.30億10.08億
平均值7.85億8.56億9.45億10.23億
中位數7.85億8.62億9.46億10.11億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.904.364.424.664.87
營業收入4.09億4.87億5.72億6.40億7.20億

詳細資訊請看美股內頁：
Eastgroup Properties, Inc.(EGP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEGP

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