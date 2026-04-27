鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eastgroup Properties, Inc.(EGP-US)EPS預估上修至5.5元，預估目標價為214.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Eastgroup Properties, Inc.(EGP-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.2元上修至5.5元，其中最高估值5.9元，最低估值4.66元，預估目標價為214.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.9(5.8)
|6.07
|6.54
|6.91
|最低值
|4.66(4.66)
|4.38
|5.47
|6.05
|平均值
|5.44(5.2)
|5.54
|5.89
|6.48
|中位數
|5.5(5.2)
|5.7
|5.66
|6.48
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.01億
|8.78億
|9.64億
|10.50億
|最低值
|7.74億
|8.12億
|9.30億
|10.08億
|平均值
|7.85億
|8.56億
|9.45億
|10.23億
|中位數
|7.85億
|8.62億
|9.46億
|10.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.90
|4.36
|4.42
|4.66
|4.87
|營業收入
|4.09億
|4.87億
|5.72億
|6.40億
|7.20億
詳細資訊請看美股內頁：
Eastgroup Properties, Inc.(EGP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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