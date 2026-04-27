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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至4.26元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.19元上修至4.26元，其中最高估值5.03元，最低估值3.51元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.03(4.98)7.448.8310.39
最低值3.51(3.51)3.153.615.36
平均值4.26(4.25)4.544.857.87
中位數4.26(4.19)4.534.587.87

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值37.74億44.80億48.26億51.96億
最低值33.06億32.91億34.63億41.03億
平均值35.63億37.86億39.33億46.50億
中位數35.97億37.71億39.38億46.50億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.614.693.571.092.74
營業收入35.80億53.35億25.53億23.60億29.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRRC

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