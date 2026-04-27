鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至4.26元，預估目標價為46.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.19元上修至4.26元，其中最高估值5.03元，最低估值3.51元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.03(4.98)
|7.44
|8.83
|10.39
|最低值
|3.51(3.51)
|3.15
|3.61
|5.36
|平均值
|4.26(4.25)
|4.54
|4.85
|7.87
|中位數
|4.26(4.19)
|4.53
|4.58
|7.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|37.74億
|44.80億
|48.26億
|51.96億
|最低值
|33.06億
|32.91億
|34.63億
|41.03億
|平均值
|35.63億
|37.86億
|39.33億
|46.50億
|中位數
|35.97億
|37.71億
|39.38億
|46.50億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.61
|4.69
|3.57
|1.09
|2.74
|營業收入
|35.80億
|53.35億
|25.53億
|23.60億
|29.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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