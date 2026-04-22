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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至4.13元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.06元上修至4.13元，其中最高估值4.98元，最低估值2.69元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.98(4.98)6.137.595.05
最低值2.69(2.02)3.113.614.15
平均值4.15(3.95)4.424.714.6
中位數4.13(4.06)4.384.474.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值37.00億41.32億47.08億40.32億
最低值29.32億32.51億34.63億38.76億
平均值34.92億37.49億39.15億39.54億
中位數35.16億37.80億39.38億39.54億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.614.693.571.092.74
營業收入35.80億53.35億25.53億23.60億29.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRRC

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