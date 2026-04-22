鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至4.13元，預估目標價為46.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.06元上修至4.13元，其中最高估值4.98元，最低估值2.69元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.98(4.98)
|6.13
|7.59
|5.05
|最低值
|2.69(2.02)
|3.11
|3.61
|4.15
|平均值
|4.15(3.95)
|4.42
|4.71
|4.6
|中位數
|4.13(4.06)
|4.38
|4.47
|4.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|37.00億
|41.32億
|47.08億
|40.32億
|最低值
|29.32億
|32.51億
|34.63億
|38.76億
|平均值
|34.92億
|37.49億
|39.15億
|39.54億
|中位數
|35.16億
|37.80億
|39.38億
|39.54億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.61
|4.69
|3.57
|1.09
|2.74
|營業收入
|35.80億
|53.35億
|25.53億
|23.60億
|29.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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